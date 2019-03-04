كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نرمين ماهر وولاء الشريف في كواليس "فكرة بمليون جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة نرمين ماهر، جمهورها على موقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "فكرة بمليون جنيه"، حيث تواصل تصوير دورها في المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل.

وعلقت نرمين على الصورة قائلة: "إن شاء الله رمضان 2019 من تصوير مسلسل فكرة بمليون جنيه".

"فكرة بمليون جنيه" من بطولة صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود، وتأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحى عبد المقصود، شريف يسرى، وإخراج وائل إحسان.