تعرف على نصيحة لجين عمران للتعامل مع الاشاعات

لجين عمران

وجهت الاعلامية السعودية لجين عمران نصيحة الى متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع الاشاعات.

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وقد نشرت لجين عمران صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “الإشاعة .. سلاح فاشل من أشخاص فاشلين .. و الكل معرض لها.. حتى الغير مشهور معرض لها من المحيط إلي يعيش فيه”.

وتابعت لجين عمران: “و التجاهل من وجهة نظري هي أفضل وسيلة للتعامل معها في غالب الأحيان و (مو كلها)”.