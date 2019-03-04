فن ومشاهير

تعرف على نصيحة لجين عمران للتعامل مع الاشاعات

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 02:36 مساءً -

lojain amran n1

lojain amran n1

لجين عمران

وجهت الاعلامية لجين عمران نصيحة الى متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية التعامل مع الاشاعات.

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وقد نشرت لجين عمران صورة لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “الإشاعة .. سلاح فاشل من أشخاص فاشلين .. و الكل معرض لها.. حتى الغير مشهور معرض لها من المحيط إلي يعيش فيه”.

وتابعت لجين عمران: “و التجاهل من وجهة نظري هي أفضل وسيلة للتعامل معها في غالب الأحيان و (مو كلها)”.

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