قبر ومنكر ونكير.. تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

رامز جلال

تداولت حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً قيل إنّه تسريب فكرة برنامج المقالب الجديد الذي يقدّمه الممثّل المصري رامز جلال في شهر رمضان القادم.

وأشارت هذه الحسابات إلى أنّ برنامج جلال الجديد يحمل اسم “رامز خارج نطاق الخدمة”، وهو يقوم على إعداد مقلب بضيوفه بالتعاون مع مذيعٍ مشهور الذي يقدّم للضيف مشروباً فيه قرصٌ منوّم، وبعد أن يفقد الضيف الوعي يستيقظ في غرفة مظلمة وسيظهر له ملاكان على أنّهما “منكر ونكير”، لكي يعتقد أنّه داخل القبر وتتمّ محاسبته.

وفيما تبقى هذه المعطيات مجرّد إشاعات غير مؤكّدة، فقد تفاعل كثيرون مع المنشورات ولكنّ البعض عبّر عن غضبه بسبب ما يسبّبه البرنامج من أذى فعلي للضيوف إذا كان حقيقياً وغير متّفق عليه مسبقاً.