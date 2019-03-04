رضيع يثير الذهول عبر مواقع التواصل بسبب ما فعله مباشرة بعد الولادة

كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 02:36 مساءً -

أثارت صورة ملتقطة في مستشفى بفيتنام إعجابا واسعا، إثر إظهارها رضيعا صغيرا وهو يمسك بملابس الطبيب بعد ثوان من قدومه إلى الحياة رافضا أن يفك قبضته.

وبحسب صحيفة “ميرور”، فإن مستشفى “فوونغ شو” في فيتنام نشر الصورة التي جرى التقاطها مباشرة بعد الولادة وكان الرضيع ما يزال عاريا.

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وحظيت الصورة بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وأبدى معلقون ذهولهم أمام تصرف الرضيع الذي تشبث بوزرة الطبيب على نحو غريب في فبراير الماضي.

وكان الطبيب يستعد لمغادرة قاعة الولادة، لكنه فوجئ بالرضيع الذي رأى النور لتوه وهو يمد يده ويمسك بطرف من الوزارة. ولم يجر الكشف عن تفاصيل أوفى بشأن الرضيع احتراما لخصوصيته، وجرت الإشارة إليه بألقاب كثيرة على الانترنت مثل “الرضيع القوي” و”الرضيع العنيد”.