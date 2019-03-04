أميمة طالب: شائعة زواجي تطاردني.. وهذه حقيقة خضوعي لعمليات تجميل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة التونسية أميمة طالب عن استيائها الشديد من الشائعة التي طالتها منذ فترة، والتي تفيد بزواجها من رجل كبير في السن.

أميمة قالت: “هذه الشائعة ضايقتني كثيراً، وهناك فعلاً من يترصّد خطواتي ويهاجمني على فعل لم أرتكبه، هذه الشائعة ألحقت بي الأذى ولا أعرف من هو مطلقها، وما زالت تطاردني الى اليوم”.

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الفنانة التونسية أكدت، في حوارها بمجلة “لها”: “لو أردت الزواج، فلن أتزوج برجل يكون فارق العمر بيني وبينه كبيراً، وسأزفّ الخبر للجميع، لأن أصل الزواج هو الإشهار”.

ومن ناحية أخرى، كشفت حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، بقولها: ” ليس في حياتي ما أخجل منه، وإذا خضعت لجراحة تجميل، فسأعلن عن ذلك، وكل ما فعلته في هذا المجال لا يتعدّى استخدام «البوتوكس» و«الفيلر»، وهما من الخطوات التجميلية البسيطة التي تتيح لي الظهور بشكل لائق أمام الجمهور”.

ودافعت عن عمليات التجميل، قائلة: “أرى أن كل إنسان يرغب في تحسين شكله وتجميل ملامحه، وإذا كان هذا يرضيه ويُشعره بالارتياح والثقة، فما المانع في ذلك؟”.