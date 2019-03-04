“ما نسيتك” لـ حسين الجسمي تواصل رحلة الملايين!

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت أغنية “ما نسيتك” للنجم الإماراتي حسين الجسمي أكثر من سبعة ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. وتتصدّر الأغنية منذ إطلاقها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في مختلف أنحاء الوطن العربي. الجدير ذكره أن أغنية “ما نسيتك” هي من كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، توزيع زيد عادل ومكس وماستر م.جاسم محمد. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “ما نسيتك”:

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