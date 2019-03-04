“بي بي سي” تمنع إذاعة أغنيات مايكل جاكسون

متابعة بتجــــــــــــرد: منعت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إذاعة أغنيات نجم البوب الراحل مايكل جاكسون في قرار صادم من إدارتها. وجاء قرار الهيئة بعد الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم الوثائقي Leaving Neverland الذي يتناول قضية تحرش مايكل جاكسون بعدد من الأطفال وقيامه باغتصابهم. وكانت آخر أغنية أذيعت لـ مايكل جاكسون عبر أثير “بي بي سي” يوم 24 شباط/فبراير الماضي. يذكر أن مايكل جاكسون توفي عن عمر ناهز الـ50 عامًا بسبب تناوله جرعة زائدة من الممنوعات في عام 2009.

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