بالصور .. "كورتني كارداشيان" وشقيقتها "كيم" وأبنتها "نورث" اثناء تجولهم في كالاباساس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - التقط مصورى"الباباراتزي" صور لكيم كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع، وأبنتها نورث ويست North West وشقيقتها "كورتني كارداشيان" اثناء تجولهم في، كالاباساس إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وظهرت كيم، بإطلالة بالون البنى عبارة بنطال، وتيشرت ضيق، وارتدت حذاء بنى بكعب عالى، وظهرت أبنتها نورس بقميص بالون الليمونى وكوتشى بالعديد من الالوان.

كما ظهرت شقيقتها كورتني، بإطلالة كاجول أثناء نزولها من سيارتها الخاصة، مرتدية بالطو طويل بالون الرمادى، وبنطال جينز، ونظارة سوداء اللون.



يذكر أن كيم شخصية تلفزيون، وممثلة وشخصية وسائل تواصل اجتماعي، وعارضة أمريكية، ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كردشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007

كورتني كارداشيان، هي شخصية بارزة في المجتمع الأمريكي و شخصية تلفزيونية ومصممة ازياء.اكتسبت شهرتها من تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians.