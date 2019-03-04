"هاو تو ترين يور دراجون 3" يواصل تصدره شباك التذاكر بأمريكا

واصل الجزء الثالث من فيلم "هاو تو ترين يور دراجون" تصدره شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا 30 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وانخفضت إيرادات الفيلم الذي أنتجته شركة "يونيفيرسال" 45% عن نهاية الأسبوع الماضي، لتصل إيراداته إلى نحو 100 مليون دولار تقريبا في أمريكا الشمالية، وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.





ويروي الفيلم الذي وضع صوته فيه كل من جاي باروشيل وأمريكا فيريرا وكايت بلانشيت وف.موراي أبراهام، قصة الفتى هيكاب وتنينه "توثليس" اللذين يجبران على البحث عن "عالم خفي" من المفترض أن يكون مثاليا للمخلوقات المجنحة.





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وحلّ في المركز الثاني فيلم "إيه ماديا فاميلي فيونرال" للمنتج والمخرج والممثل تايلر بيري، وهو الجزء الأخير من السلسلة المربحة التي تدور حول شخصية "ماديا" العجوز السوداء الكوميدية، وحقق الفيلم الذي يؤدي دور "ماديا" فيه بيري نفسه نحو 27,1 مليون دولار، ليتجاوز مجموع ما حققته هذه السلسلة من إيرادات نصف المليار دولار وفق موقع "موجو" المتخصص.





وتراجع فيلم "أليتا.. باتل إينجل" إلى المركز الثالث بعدما حل ثانيا الأسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 7 ملايين دولار، فيما أتى في المركز الرابع فيلم "ذي ليغو موفي 2" من إنتاج شركة "وورنر براذرز" بإيرادات بلغت 6,6 مليون دولار.





وذهب المركز الخامس إلى فيلم "غرين بوك" من إنتاج شركة "يونيفيرسال" بعدما حقق إيرادات بلغت 4,7 مليون دولار في الأسبوع السادس عشر له في الصالات، ونال هذا الفيلم المستوحى من قصة صداقة حقيقية بين عازف بيانو أسود وسائقه الأبيض العنصري في البداية، جائزة أفضل فيلم في الدورة الحادية والتسعين من الأوسكار.

وجاء في المركز السادس فيلم "فايتنغ ويذ ماي فاميلي" مع 4,7 مليون دولار، فيما حل "إزنت إت رومانتيك" مع 4,6 مليون دولار سابعا، بينما جاء فيلم "غريتا" في المركز الثامن بنحو 4,6 مليون دولار، واحتل "وات مان وانت" المركز التاسع مع 2,7 مليون دولار، فيما جاء "هابي ديث داي تو يو" مع 2,5 مليون دولار عاشرا.