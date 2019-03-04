يارا تشعل أنستقرام بـ"حبيبي برشلوني".. والنادي الكتالوني يشكرها

نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع أنستقرام مقطع فيديو للفنانة اللبنانية يارا أثناء غنائها "حبيبي برشلوني" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، خلال حفلتها الأخيرة في القرية العالمية بدبي.

وعلقت صفحة النادي الإسباني، لأول مرة باللغة العربية، موجهة رسالة إلى المطربة اللبنانية، وكتبت: "شكرًا من القلب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور العربي والتعليق على المقطع المصور.

ومن المعروف أن يارا من أشد محبي فريق برشلونة في الوسط الفني العربي، فضلا عن شغفها الكبير بكرة القدم عامة، واعتاد الجمهور مشاهدة صورها في الملاعب لمتابعة المباريات، خاصة الفريق الكتالوني.



