- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفنانة اللبنانية يارا مع ميسي - أرشيفية
نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع أنستقرام مقطع فيديو للفنانة اللبنانية يارا أثناء غنائها "حبيبي برشلوني" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، خلال حفلتها الأخيرة في القرية العالمية بدبي.
وعلقت صفحة النادي الإسباني، لأول مرة باللغة العربية، موجهة رسالة إلى المطربة اللبنانية، وكتبت: "شكرًا من القلب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور العربي والتعليق على المقطع المصور.
ومن المعروف أن يارا من أشد محبي فريق برشلونة في الوسط الفني العربي، فضلا عن شغفها الكبير بكرة القدم عامة، واعتاد الجمهور مشاهدة صورها في الملاعب لمتابعة المباريات، خاصة الفريق الكتالوني.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تشعل أنستقرام بـ"حبيبي برشلوني".. والنادي الكتالوني يشكرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.