ماذا تمنت نادين ن. نجيم لـ مي عز الدين؟

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Mar 04, 2019
تمنت الممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم حظاً موفقاً للممثلة المصرية مي عز الدين بالمسلسل الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2019 “البرنسيسة بيسة”.
ونشرت “نجيم” على حسابها على انستاستوري صورة نشرتها “عز الدين” على حسابها على انستغرام تتضمن عنوان المسلسل “البرنسيسة بيسة”.
وكتب نادين عل الصورة: “Best of Luck Habibi” أي “حظاً موفقاً حبيبي”.
نذكر ان مي عز الدين سبق وأشادت بأداء نادين ن. نجيم في مسلسل “طريق” في رمضان 2018 وقالت: “عمل رائع نادين كالعادة، أحببت المسلسل وأنت ممثلة شاطرة أصلاً وحضورك قوي وقمر وخليكي عارفة إنّك قمر وواثقة في ده، بحبك ومبروك دايمًا في نجاح.. يا رب الله يحميكي“.
بدورها ردّت “نجيم” حينها عليها قائلة: “شكرًا كثيراً لك، شرف لي أن أسمع مثل هذه الكلمات من قبل ممثلة محترفة.. لك كل الحب“.
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