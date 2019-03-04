ريم عبدالله تكشف حقيقة وقوفها ضد نيرمين محسن.. والأخيرة ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار هاشتاغ حفيظة الفنانة السعودية ريم عبدالله والذي جاء تحت عنوان "ريم عبدالله قطاعة الأرزاق"، حيث تضمن نشر محادثة "واتساب" بين أحد المنتجين وريم.

وجاء في المحادثة أن ريم طالبت في حديثها مع المنتج بعدم ضم الفنانة نيرمين محسن في الجزء الثالث من أحد المسلسلات التي يتم تصويرها حاليًا لرمضان كونها من قبيلة وجميلة وربما "تاكل الجو" عليها في رمضان.

إلا أن ريم ظهرت على إحدى الفضائيات وأنكرت هذه المحادثة جملةً وتفصيلا، مؤكدة انشغالها ببرنامجها الجديد "المنكوس"، وبتصوير الجزء الثاني من المسلسل التاريخي السعودي "العاصوف".

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بينما تواصل "فوشيا" مع نيرمين محسن، لكنها رفضت التعليق على الموضوع، مشددة في الوقت نفسه استحالة أن يحدث ذلك من فنانة مثل ريم عبدالله.

يذكر أن نيرمين تقوم حاليًا بتصوير المسلسل السعودي "يلا نسوق"، وتشارك في مسلسل "العاصوف" إلى جانب مسلسلات خليجية أخرى.