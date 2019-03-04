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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحيي الفنانة الإماراتية أحلام حفلها الرسمي الأول في السعودية، وتحديداً في الرياض، حيث تقرر أن يكون بتاريخ 21 مارس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
هذا وسبق أن أعلنت أحلام عن إقامة أول حفل لها خاص بالنساء فقط في منطقة جازان جنوب السعودية، حيث أطلق المغردون السعوديون هجومًا عنيفًا عليها عبر تويتر.
ودعا المغردون السعوديون حينها إلى مقاطعة حفلها، عبر هاشتاغ "#مقاطعة_حفلة_احلام"، الذي دخل قائمة المواضيع الأكثر تداولًا في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.
وبالفعل تم الغاء الفكرة نهائيًا، لتعود أحلام وتعلن هذه المرة عن حفل لها في العاصمة، فهل يكون مصيره مثل حفل جازان؟
يذكر أن النجمة الإماراتية كانت طلبت من جمهورها عبر إنستغرام، إرسال قائمة بالأغاني التي يفضلونها، لتغنيها لهم في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام للمرة الأولى في الرياض.. فهل تنجح بعد منعها في جازان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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