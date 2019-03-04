محمد الشرنوبي يغني ألبوم "زي الفصول الأربعة" مع إسعاد يونس

القاهرة_إسلام خيري
كما يكشف الشرنوبي خلال الحلقة ذكريات خاصة مع عائلته وسبب إصراره على التواجد في الساحة الفنية وأسرار النجاحات المتكررة التي حققها في فترة قصيرة ويتحدث ايضا عن الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن -المسئولة عن إنتاج أعماله الغنائية وإدارة جميع أعماله الفنية- وحكايتها معه والتي ساهمت في تألقه بشدة في الفترة الأخيرة.
البرنامج يذاع غدا الاثنين 4 مارس 2019 علي قناة dmc الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر
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