محمد الشرنوبي يغني ألبوم "زي الفصول الأربعة" مع إسعاد يونس

يفاجئ الفنان محمد الشرنوبي جمهوره بتقديم أغنيات ألبومة الجديد " زي الفصول الأربعة" إنتاج شركة "ايرث برودكشن

Earth Production

" المملوكة للدكتورة سارة الطباخ في أول إنتاج غنائي لألبوم بعد نجاح أغنيتهم الأولى " النفسية" والتي تصدرت تطبيق أنغامي والمتاجر الالكترونية وحققت ملايين المشاهدات على يوتيوب في ظهوره الخاص مع أسرته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس .

كما يكشف الشرنوبي خلال الحلقة ذكريات خاصة مع عائلته وسبب إصراره على التواجد في الساحة الفنية وأسرار النجاحات المتكررة التي حققها في فترة قصيرة ويتحدث ايضا عن الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن -المسئولة عن إنتاج أعماله الغنائية وإدارة جميع أعماله الفنية- وحكايتها معه والتي ساهمت في تألقه بشدة في الفترة الأخيرة.

البرنامج يذاع غدا الاثنين 4 مارس 2019 علي قناة dmc الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر

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