القاهرة - إسلام خيري
وتتحدث هبة في العديد من الموضوعات الفنية والاجتماعية وحياتها الشخصية، هذا إلى جانب حديثها عن النجاح الكبير الذي حققته شخصية"ريا" التي تقدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "أهو دا اللي صار" والذي يتم عرضه عبر القنوات الفضائية.
وتكشف هبة خلال أحداث الحلقة كواليس تحضيراتها للشخصية حتى ظهرت بالشكل الذي شاهده الجمهور عبر شاشة قناة ON، هذا إلي جانب حديثها عن ظهورها خلال مسلسل "كارمن" بطولة ريهام حجاج فضلا عن حديثها عن مشاركتها في مسلسل "لمس أكتاف" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.
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كانت هذه تفاصيل خبر هبة عبد الغني تكشف كواليس تصويرها لشخصية "ريا" في "كلام ستات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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