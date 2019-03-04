هبة عبد الغني تكشف كواليس تصويرها لشخصية "ريا" في "كلام ستات"

تحل الفنانة

ضيفة على برنامج "كلام ستات" والذى يعرض على شاشة قناة

ON E

الثلاثاء المقبل ، ويقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانات هيدى كريم ونهال عنبر وندى رحمى .

هبة عبد الغني

وتتحدث هبة في العديد من الموضوعات الفنية والاجتماعية وحياتها الشخصية، هذا إلى جانب حديثها عن النجاح الكبير الذي حققته شخصية"ريا" التي تقدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "أهو دا اللي صار" والذي يتم عرضه عبر القنوات الفضائية.

وتكشف هبة خلال أحداث الحلقة كواليس تحضيراتها للشخصية حتى ظهرت بالشكل الذي شاهده الجمهور عبر شاشة قناة ON، هذا إلي جانب حديثها عن ظهورها خلال مسلسل "كارمن" بطولة ريهام حجاج فضلا عن حديثها عن مشاركتها في مسلسل "لمس أكتاف" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

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