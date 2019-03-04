انتصار وأحمد آدم ضيفا برنامج "قهوة أشرف" الثلاثاء المقبل

يستضيف الفنان أشرف عبد الباقي، ببرنامجه "قهوة أشرف" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، الثلاثاء المقبل، النجم أحمد آدم والفنانة انتصار، للحديث عن أعمالهما الفنية المقبلة.

يذكر أن آخر ضيوف البرنامج كان الفنان سمير غانم الذى أكد عشقه الشديد للأطفال، خاصة من أيام مسلسله الشهير "فطوطة"، مضيفًا: "حب الأطفال حكاية وعشق كبير، وجيل الأطفال الحالى غير بتاع زمان، ويتحدث ويتناقش فى أشياء جديدة مع تطور التعليم والتكنولوجيا، ومقولة أعز الولد ولد الولد، حقيقية وشعرت بها بعد حفيدتى كايلا".

برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي، من داخل قهوة ويلتقى فيها العديد من النجوم وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة كل يوم ثلاثاء.

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