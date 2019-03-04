نجوم الفن يهنئون أحمد السقا بعيد ميلاده

هنأ عدد من الفنانيين النجم أحمد السقا بعيد ميلاده حيث تلقى عدد من الأتصالات التليفونية واتلتهنئة على عيد ميلاده من عدد كبير من النجوم منهم محمد هنيدي ، شريف منير ، منى زكي ، هند صبري ، ياسر جلال ، أحمد عز ، نور، غادة عادل.

والجدير بالذكر أن أحمد السقا هو إبن رائد مسرح العرائس صلاح السقا ، درس أحمد الفن وقدم مجموعة من الأعمال الدرامية منها النوه ، زيزينيا ، ترويض الشرسه ثم قدم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع هنيدي وبعدها همام في أمستردام لينطلق بعدها إلى عالم البطولات السينمائية فقدم مجموعغة من الأعمال المميزة منها مافيا ، أفريكانو ، تيتو ، الجزيرة ، المصلحه ، تيمور وشفيقه ، من 30 سنة.

.قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- المؤلف ايمن سلامة ينتهي من كتابة 15 حلقة من "البريمو"

- السقا يرد على سخرية أحد التوانسة من رئيس نادي الزمالك