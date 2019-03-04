نجوم الفن يهنئون أحمد السقا بعيد ميلاده

القاهرة - محمد عمار
هنأ عدد من الفنانيين النجم أحمد السقا بعيد ميلاده حيث تلقى عدد من الأتصالات التليفونية واتلتهنئة على عيد ميلاده من عدد كبير من النجوم منهم محمد هنيدي ، شريف منير ، منى زكي ، هند صبري ، ياسر جلال ، أحمد عز ، نور، غادة عادل.
والجدير بالذكر أن أحمد السقا هو إبن رائد مسرح العرائس صلاح السقا ، درس أحمد الفن وقدم مجموعة من الأعمال الدرامية منها النوه ، زيزينيا ، ترويض الشرسه ثم قدم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع هنيدي وبعدها همام في أمستردام لينطلق بعدها إلى عالم البطولات السينمائية فقدم مجموعغة من الأعمال المميزة منها مافيا ، أفريكانو ، تيتو ، الجزيرة ، المصلحه ، تيمور وشفيقه ، من 30 سنة.
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