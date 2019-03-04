نجوم الفن يتألقون في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، مساء أمس السبت. وتألق نجوم الفن في حفل افتتاح المهرجان، وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم كالفنان محمود قايبل و أحمد وفيق ومحسن منصور وعمرو عابدين واحمد مجدي الكاتب مدحت العدل و المخرج عمرو عابدين والمخرج إيناس الديغيدي والمخرج عمرو عبد العزيز هذا الي جانب ظهور النجمات بإطلالات جذابة حيث خطفت كل من الفنانة اللبنانية مادلين طبر و هالة صدقي وعبير صبري وألفت عمر الأضواء حيث تألقوا بإطلالات جذابة.

ويرأس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي، ورئاسة شرفية للفنانة إسعاد يونس، وبحضور عدد كبير من الفنانين المصريين و26 دولة آسيوية. ويتنافس في المهرجان، 58 فيلمًا، وتكون الصين هي ضيف شرف المهرجان هذا العام، ويرأس لجنة التحكيم المخرج الصيني شيه فيه الملقب بحكيم السينما الصينية.

وأهدى المهرجان دورته الثالثة للنجمة الراحلة سعاد حسني، وحمل بوستر المهرجان صورتها، ويشهد المهرجان لأول مرة 3 أفلام مصرية عرض عالمي أول.



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