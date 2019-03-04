تكريم لطفي لبيب وهالة صدقي في افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية

كرم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الفنان القدير لطفى لبيب والنجمة هالة صدقى والتى أهدت الجائزة لوالدتها وأبنائها والنجمة شويكار، والمخرج على الغازولى.

ومن جانبه قال د.خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم،على هامش حفل الافتتاح إن المهرجان فى دورته الحالية ينفتح على نشر ثقافات جديدة من دول ذات حضارة مثل الصين التى تتعاون مع العديد من الدول العربية خاصة مصر فى شراكات اقتصادية، ليأتى المهرجان ويمد جسور التواصل بين دول ذات حضارة لتلاقى الفكر والإبداع بين أعرق الحضارات عبر التاريخ مثل مصر والصين والهند، ومد جذور التعاون السينمائى.

وأضاف أن ما تؤمن به وزارة الثقافة المصرية هو فتح أسواق جديدة للمنتج السينمائى، ودعم منظمات المجتمع المدنى ممثل فى مؤسسة نون للثقافة التى تنظم المهرجان، مؤكدا أن أحد أدوار المجتمع المدنى يتمثل فى التنوير.

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وتم عرض فيلم الافتتاح "The Crew" بطولة يسرا،أحمد حلمى، منى زكى، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما فى مصر، على رأسهم وحيد حامد، جابى خورى، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادى الباجورى، وهشام نزيه.

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الفيلم من سيناريو محمد نبيل و إسلام رسمى ، تصوير تامر الحسينى، مونتاج محمود سمير .

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