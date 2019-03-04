شكرا لقرائتكم خبر عن الحفل الجماهيرى الأول.. اعرف موعد حفل أحلام القادم بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، من نشاطها الفنى، إذ احتضنت عدد كبير من الحفلات الغنائية والفنية على مدار الشهور الماضية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة والذى احتضنته محافظة العلا، كما تستضيف مغنيين عرب وعالميين، لإحياء حفلات فى العاصمة السعودية الرياض.



أحلام

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ومن جهتها تستعد الفنانة الإماراتية أحلام، لحفلها الغنائى الجماهيرى الأول بمدينة الرياض العاصمة السعودية، مارس الجارى.

وقالت أحلام عبر تويتر:"اتشرف بالغناء فى بلدى الثانى السعودية وحفلى الجماهيرى الأول للعائلات فى رياض العز السعودية بتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٩ انتظركم جمهورى".

ومن المنتظر أن تقيم الفنانة أحلام الشامسى، حفلها الجماهيرى الأول بالسعودية، بمركز الملك فهد الثقافى، بمدينة الرياض.