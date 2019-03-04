شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى السينما والدراما الشباب من الفكر المتطرف؟ 6 نقاط تلخص الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب السينما والدراما والمسرح أدواراً غاية فى الأهمية لحماية عقول الشباب من التطرف والأفكار الإرهابية، التى يحاول زرعها الإرهابيون، وتظل قضية مكافحة التطرف والإرهاب هى المتصدرة للمشهد لما لها من تأثير سلبى على عقول الشباب، وشهدت الفترة الحالية تطورا فى أساليب مكافحة الإرهاب والتطرف التى اتبعتها الدولة بكافة أجهزتها، فى مكافحتها للأفكار المتطرفة، وهذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية وإنما بالفكر والثقافة والسينما والدراما والقوافل التوعوية للشباب.

ويستعرض

”الخليج 365”6 نقاط تساهم فى محاربة التطرف والحفاظ على عقول الشباب من خلال السينما والدراما والمسرح وهم كالتالى : الأفلام السينمائية 1- نحتاج لمخاطبة وجدان "الشباب "عن طريق إنتاج أفلام سينمائية هادفة وتناقش قضايا محاربة التطرف والأفكار غير الشرعية، لا سيما أن الوجدان هو المحرك الأساسى لأى سلوك إنسانى، وصناع السينما يحاولون حاليا تغيير الموضوعات التى تسهم فى مخاطبة وجدان الجمهور لأن مكافحة التطرف بالسينما عن طريق الوجدان ذاته، فضلا عن تقديم أفلام لتعريف الشباب والأجيال القادمة والأطفال بجيش بلدهم وشرطتهم التى تحميهم فى الظروف الصعبة . الأطفال 2- المحتوى الموجه للأطفال، وهو ما يقدم من برامج ومسرحيات وسينما غاية فى الخطورة ويجب على من يقدمه أن يكون على دراية كاملة بما يقدمه للأطفال، وأن يلجأ للاستشارة من غيره، بالإضافة إلى تقديم محتوى صادق للمجتمع، كذلك أيضا العمل على إصلاح السلبيات، والسعى وراء الحلول.

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الشخصيات المصرية المؤثرة 3- تسليط الضوء على شخصيات مصرية وعربية قدموا تضحيات كبيرة، وكانوا أبطالا حقيقيين فى المجتمع، ليكونوا نماذج وعبره للشباب والأطفال والبنات، ولدينا نماذج عدة فى المجتمع المصرى ، ومن أهم هذه الشخصيات التى قدمها الزعيم عادل إمام من خلال فيلم "الإرهابى" ، والذى يعد من أكثر الأفلام السينمائية التى ساهمت فى مواجهة الإرهاب. أمثلة سينمائية لحماية الشباب من الفكر المتطرف 4– السينما والفن أقصر الطرق للوصول إلى الشباب، لاسيما أن المحتوى الذى تقدمه السينما تحولت من أداه للتسلية لأداه للمقاومة، ويجب استغلالها بشكل جيد ، وهناك أمثلة على ذلك ، النجم الكبير عادل إمام عندما سعى لتقديم فيلم "حسن ومرقص" والذى حارب فى محتواه "العنصرية الدينية" وكيفية لم الشمل، فضلا عن المحبة والود التى يجب أن تسود جميع أفراد الشعب المصرى للنهوض ببلدهم ، وتشجيع الشباب على حماية أرضهم وعرضهم حتى فى أحلك الظروف.

دور مسرح الشباب ووزارة الثقافة 5– السعى وراء النهوض بمسرح الشباب، وتقديم عدد كبيرمن المسرحيات تناقش كيفية القضاء على الإرهاب، وحماية شبابنا وزرع أفكار شرعية فى أطفالنا، بالإضافة إلى حب الغير واحترام آرائنا البعض، واحترام الوالدين وخلافه، ولا نغفل دور وزارة القافة فى اتاحة الفرص للشباب للتعبير عن آرائهم ودورهم فى المجتمع عن طريق تقديم مسرحيات تناقش أفكارهم وسلوكهم الحياتى. دور المجتمع فى السوشيال ميديا 6– يجب أن يحرص كل فرد فى المجتمع على ما يكتبه على مواقع الشويال ميديا، فهناك خطر كبير يجب ألا يرضخ له الشباب وهو "الفيس بوك"، والذى عانى منه أغلب الشعوب العربية الفترات الماضية ، فيلزم ان نكون أكثر حرصا عند مواجهة هذه الوسائل التى تدمر الشباب والبنات فى سن صغير، ويجب أن نحث الجميع على " صحوة الضمير" للجميع.