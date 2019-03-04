شكرا لقرائتكم خبر عن "بركة" يجمع عمرو سعد وميريهان حسين فى مستشفى على الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم عمرو سعد عددا من مشاهده فى مسلسله "بركة" فى ديكور أحد المستشفيات على الطريق الصحراوى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ميريهان حسين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى موسم دراما رمضان المقبل والعمل من إنتاج شركة سينرجى.

وتشارك ميرهان فى أحداث العمل بظهور خاص خلال عدد من الحلقات، حيث صورت عددا من المشاهد العام الماضى قبل أن يتوقف التصوير.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.