شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا سيمبسون فى المستشفى بعد إصابتها بالتهاب الشعب الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون للمنزل لتستكمل فترة الراحة، وذلك بعد خروجها من المستشفى مؤخراً.

نشرت الممثلة الحامل البالغة من العمر 38 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " انستجرام " كشف من خلالها أنها كانت في المستشفي بسبب إصابتها بالتهاب حاد في الشعب الهوائية ، فظهرت جيسيكا و هي تضع "كمامة " أخفت بها جزءا كبيرا من وجهها .

Advertisements

علقت جيسيكا سيمبسون علي الصورة فكتبت : " "بعد أن قضيت أسبوع في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية (المرة الرابعة خلال شهرين) ، اخيرا انا في المنزل، فهي حقا كانت رحلة مؤلمة، أصبحت ببطء اكثر صحة .

يذكر أن النجمة جيسيكا سيمبسون حامل حاليا بطفلها الثالث مع زوجها إيريك جونسون.