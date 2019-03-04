شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لنجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة مها أحمد، من جمهورها الدعاء لنجلها أحمد - من ذوى الاحتياجات الخاصة- بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت مها صورة لنجلها وهو فى المستشفى، وكتبت عليها قائلة: " دعواتكم ربنا كريم الحمد الله على كل شىء".

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الدعاء لنجلها، حيث طلبت من الجمهور أن يدعو له وذلك بعدما تعرض "أحمد" لأزمة صحية الشهور الماضية بسبب حالته الصحية.