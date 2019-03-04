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مها أحمد تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لنجلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة مها أحمد، من جمهورها الدعاء لنجلها أحمد - من ذوى الاحتياجات الخاصة-  بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت مها صورة لنجلها وهو فى المستشفى، وكتبت عليها قائلة: " دعواتكم ربنا كريم الحمد الله على كل شىء".

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الدعاء لنجلها، حيث طلبت من الجمهور أن يدعو له وذلك بعدما تعرض "أحمد" لأزمة صحية الشهور الماضية بسبب حالته الصحية.

 


بوست مها أحمد

 

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