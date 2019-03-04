محمود فارس ينتهي من تصوير "بركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حالة من النشاط يشهدها الممثل الشاب محمود فارس هذه الفترة، فبعد فوز فيلمه "بين بحرين" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، يستكمل حاليا تصوير مشاهده في فيلم "الهجام".

وقال "فارس" في تصريح خاص لمصراوي، أنه انتهى منذ يومين من تصوير مشاهده في المسلسل الرمضاني الجديد "بركة".

وتابع: "انتهيت كذلك من تصوير مشاهدي ضمن أحداث فيلم حارة الحسن منذ أسبوعين، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم الجمعية، من بطولة لوسي، سهر الصايغ، ميدو عادل".

وأضاف: "باقي يوم واحد بس وأخلص تصوير مشاهدي في فيلم الهجام، وكنت مبسوط جدا لأني لمست ردود أفعال إيجابية بعد عرض بين بحرين في مهرجان أسوان".