أحلام تطلب من جمهورها اختيار أغاني حفلها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: طالبت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها، باختيار الأغاني التي تقوم بغنائها في حفلها القادم بالعاصمة السعودية الرياض. وعلقت عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "سيداتي سادتي، اختاروا أغاني حفلي الجماهيري الأول للعائلات في رياض العز بالسعودية، بتاريخ 21 مارس 2019، أنتظركم جمهوري". الحفل يقام يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض.

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