نجل مجدي كامل في المستشفى ومها أحمد تطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لنجلها الأكبر "أحمد"، وطلبت من جمهورها الدعاء له. وعلقت: "دعواتكم ربنا كريم، الحمد لله على كل شي، أحمد مجدي كامل". وتعرض نجل الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل، لوعكة صحية منذ أيام، وتم نقله للمستشفى.

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