بالفيديو: ممثلة سعودية تكشف ما فعلته لتبييض بشرتها مثل مايكل جاكسون

كشفت مدونة الجمال في مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الشهيرة عبير سندر، قيامها بمحاولة لتبييض لون بشرتها.

وأشارت إلى ذلك خلال لقاء أجري معها مؤخراً ضمن برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.

ورداً على السؤال عما إذا اتبعت خطوة الفنان الراحل مايكل جاكسون لتبييض بشرتها، قالت إن الأخير كان جميلاً جداً وإنه لم يكن يدرك ذلك.

وتردّدت في الاعتراف بلجوئها إلى تقنية التقشير، نافية استخدامها الإبر على غرار نجم البوب.

ولكنها كشفت بعد ذلك سعيها إلى تفتيح لون بشرتها كي لا تبقى “مرّة مرّة سودا”.

ويذكر أن النجمة أشعلت المواقع في وقت سابق بعد انتشار فيديو من الحلقة نفسها انتقدت فيه الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

واعترضت على ظهور الأخيرة ببشرة سمراء في فيديو كليب أغنيتها “قومي”، مشيرة إلى أن هذا يعتبر إهانة للعرق الأسود.