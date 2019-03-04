فيديو.. الفنان عبدالله السدحان يطمئن جمهوره على صحته ويوضح سبب نشره مقطعاً له بالمستشفى

أكد الفنان عبدالله السدحان في اتصال مع برنامج “معالي المواطن” اليوم الأحد، أنه بخير وبصحة جيدة، كاشفا عن سبب نشره مقطع فيديو وهو على السرير الأبيض وبرفقه أحد الأطباء.

وأوضح “السدحان” أنه تعمد نشر مقطع الفيديو الذي يتلقى فيه علاجا من قبل الطبيب، وعلق عليه بأنه بخير وتمام ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا، ليسبق الأحداث، خوفاً من أن يسبب تداول المقطع انتشار إشاعة عنه. وأضاف أنه خشي أن تكون هناك ردود فعل سلبية بسبب المقطع، لذا فقد أعلن أيضا على حسابه في “تويتر” أن الأمور طبيعية وأنه يمشي ويأكل، واجتماعاته كما هي، وأن الأمر كان مراجعة طبية فقط وانتهت على خير.