فيديو: الفنانة ريم عبدالله ترد على اتهامها بقطع الأرزاق

نفت الفنانة السعودية ريم عبدالله الشائعات التي جرى تداولها عن طلبها من مدير إنتاج شهير عدم إشراك إحدى الفنانات الصاعدات في الجزء الثالث من عمل فني تلفزيوني. وقالت الفنانة في مداخلة لها مع الإعلامي علي العلياني ببرنامج “معالي المواطن” اليوم (الأحد)، رداً على وسم “ريم عبدالله قطاعة الارزاق”، إن ما جرى تداوله غير صحيح، وإنها مشغولة ببرنامج “المنكوس” وتكملة مسلسل “العاصوف”، مشيرة إلى أنها تجمعها بكل الفنانات علاقة عمل وكل خير.

وكانت رسالة “واتس آب” جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي مطالبة الفنانة ريم عبدالله مدير إنتاج بعدم إشراك فنانة تُدعى “نرمين” في أحد أجزاء عمل فني حتى لا تخطف منها الأضواء، وهو ما نفته جملة وتفصيلا.