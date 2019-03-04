بالصور.. علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد طفلتها على طريقتها الخاصة

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بمجموعة صور لها برفقة طفلتها، احتفالًا بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت علا علي الصورة: "فوتنا يوم وجيه.. عيد ميلاد السنيورة الغندورة جميلة هانم.. ربنا يهديكي ويعقلك وتبقي زي مامتك كدا"، وانهالت تعليقات متابعيها تهنئ الطفلة بعيد ميلادها.



جدير بالذكر أن الطفلة جميلة ابنة الفنانة علا رشدي والفنان أحمد داوود، وكانت علا قد طرحت قبل فترة برنامج واقعي عبر موقع يوتيوب تحت عنوان "وجهة نظر"، يناقش علاقتها بأطفالها وتقدم نصائح للأمهات في إطار كوميدي.









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