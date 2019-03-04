مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب المشاركة في الورش المسرحية بدورته الرابعة

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الرابعة، برئاسة المخرج مازن الغرباوى، باب المشاركة فى الورش المسرحية للشباب من جميع محافظات مصر، ويدير هذه الورش 3 خبراء فى فنون المسرح المختلفة، منهم المطرب والفنان العالمي مانيكام يوجيسفاران، الذي سيقدم ورشة "الأداء الصوتي في المسرح الغنائي"، وهو صاحب مسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود، وقدم من قبل أغنية للملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة اليوبيل الماسي عام 2012، كما غنى في دار الأوبرا الملكية بلندن، وغنى بالفيلم الهوليودي "Eyes Wide"، الذي قامت ببطولته النجمة العالمية نيكول كيدمان، والفنان العالمي توم كروز.

تقدم أيضًا خلال الدورة الرابعة ورشة إعداد الممثل (سكيرا) وهي تقنية إيطالية في طريقة الأداء التمثيلي، ويقدمها الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وهو مخرج ومؤلف وممثل شارك في (23) مسرحية، وكمخرج في (13) مسرحية، وكتب (13) مسرحية، كما ترجم (5) مسرحيات، وشارك في (5) ورشات فنية متنوعة في فن المسرح، كما أشرف على (6) دورات متنوعة في فن المسرح، وشارك كممثل ومخرج في

الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية، وحصل كامل على أكثر من جائزة، منها أفضل ممثل بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

ثالث الورشات بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هي ورشة "حرر رأسك.. تخيل واكتب"، التي يقدمها الكاتب المسرحي العراقي علي عبدالنبي الزيدي، وهو عضو اتحاد الأدباء العراقيين، وعضو نقابة المسرحيين العراقيين، وقدمت أعماله على خشبات المسارح في كل المدن العربية، كما أخرج العديد من المخرجين العرب نصوصه المسرحية، وقدمت في المهرجانات المسرحية في الوطن العربي (مصر، اليمن، الأردن، الكويت، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، سوريا)، وحصل على جوائز عدة في التأليف المسرحي، منها جائزة (أفضل نص مسرحي) في مهرجان البصرة المسرحي عن مسرحية كوميديا الأيام السبعة عام 1996، والجائزة التقديرية في مسابقة الشارقة للإبداع العربي عام 1999، وجائزة دبي الثقافية – الإمارات - عن روايته (بطن صالحه) المفتوحة لأدباء الوطن العربي .2009

وأُخذت العديد من نصوصه المسرحية كعينات تطبيقية في رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية.

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وأوضحت الدكتورة إنجى البستاوى، المدير التنفيذى للمهرجان، أنهم حددوا فئة عمرية للمتقدمين وهى من سن 17 حتى 35، وجميع الورش ستكون بمحافظة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ، وتتحمل إدارة المهرجان جميع تكاليف الإقامة والإعاشة للشباب بالمدينة الجامعية في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى، أو دولى يختص بالشباب على أرض سيناء، وتحديدًا بشرم الشيخ مدينة السلام فى احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحية والثقافية والفنية لمحافظة جنوب سيناء من خلال استقطاب كل نجوم العالم ليجتمعوا على أرض مصرنا الحبيبة فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفيًا سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى، والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوى، فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.