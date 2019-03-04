تعرف على شكل طفل عندليب الدقي بعد مرور 11 عامًا

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة تجمعها بالفنانة وفاء صادق والفنان علاء عمرو من كواليس مسلسل "فلانتيو"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وعلقت "ياسين" على الصورة قائلة : "يا فوفو لقاء السحاب مسلسل فلانتينو.. ملحوظة الشاب الجميل ده علاء عمرو هو اللي كان الطفل ابن محمد هنيدي في فيلم عندليب الدقي". ويذكر أن "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، سامح حسين، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، بدرية طلبة"، وهو من إنتاج شركة ماجنوم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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