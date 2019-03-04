بعد تصدرة تريندات السوشيال ميديا.. معلومات لاتعرفها عن مطرب فواز

تصدر الفنان مطرب فواز، تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد ظهور نجله ماجد أمس في برنامج "طارق شو" الذي يذاع على قناة روتانا خليجية.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن مطرب فواز:
اسمه مطرب فواز المطيري.
ممثل سعودي بدأ العمل الفني في عام 1977
مطرب فواز متزوج ولديه ثمان أبناء هم ماجد منى ومريم وفواز وتركي ومحمد وغادة ووليد.
قدم خلال مسيرته 16 مسلسلًا تليفزيونيًا أبرزهم :"أحلام ضائعة، شمس ونهار، عذاب، الصراع".
بدأ نجله ماجد التمثيل في النشاطات الثقافية الذي كان يقدمها والده أثناء الصيف عندما كان
ابتعد نجله فترة عن التمثيل ولكنه عاد في العام 2003 خلال مسلسل "دمعة عمر" ومن ذلك واصل مشواره الفني حتى وصل إلى أدوار البطولة.
في عام 2012 قام ماجد بتقديم برنامج «الديرة» الذي عرض على التلفزيون السعودي.
كما قدم ماجد موسمين آخرين منه في الأعوام 2013، 2014
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