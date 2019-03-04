الحلقة 103 من أبو العروسة الجزء الثاني تتصدر السوشيال ميديا

تصدرت الحلقة الـ103 من مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب إذاعتها أمس على قناة dmc الفضائية.

وكانت تدور أحداث الحلقة حول مقابلة "داوود" الشخص الذي ابتزه طوال الحلقات الماضية، من أجل إنهاء الكارثة

التي كان يترقب حدوثها، بعدما تلقى رسائل خاصة، صوتية وصور، عن علاقته بزوجته السابقة، التي تزوجها عرفيا، وبالفعل دفع له المبلغ الذي طلب الحصول عليه.

وفي سياق آخر تشاجرت "هاجر" مع "يوسف"، بعد اكتشافها أنه يستخدم كل الحيل الممكنة من أجل الإيقاع بالبنات في شباكه، وطلبت منه ألا يفكر في التودد إليها مرة أخرى.

ويذكر أن المسلسل بطولة سوسن بدر، سيد رجب، ولاء الشريف، محمود حجازي، محمد مهران، مدحت صالح، محمد عادل، إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.