بالفيديو.. شاهيناز تطرح أغنية "شبكني"

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية سينجل جديدة بعنوان "شبكني" عبر عدد من التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى. وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات الدسوقي فتحي، وألحان محمد ضياء، ومن توزيع محمد ضياء. ويقول مطلع الأغنية شبكني وخدني واللية دي يا ناس فرحتي يا سعدي .. يا باختي Advertisements ده اللي علي عين قسمتي شاهد الأغنية:

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