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كتب امير فتحي في الاثنين 4 مارس 2019 12:51 مساءً -
فوز الفهد
صدمت الفاشينيستا فوز الفهد، متابعيها بسعر ساعتها، التي تحمل علامة Richard Mille؛ حيث تبلغ قيمتها 45 ألف دينار كويتي.
وذكرت “الفهد” أنها شغوفة جدًا بشراء الساعات القيمة، وأنها تمتلك الكثير منها؛ إلا أن أغلى واحدة تقدر قيمتها بـ45 ألف دينار.
وفي سياقٍ آخر، كشفت “الفهد” عن تجاهل المدونة دانة الطويرش لها في حفل زفافها الذي أُقيم في نهاية العام الماضي.
وأكدت عدم دعوتها على الحفل، رغم صداقتهما التي تبدو واضحة للجميع، لافتةً إلى أنها لا تشعر بالحزن من جانبها بعد هذا الموقف.
وأضافت “الفهد”: أنها لا تعرف السبب وراء ذلك، وكثير من محبيها سألوها عن هذا الأمر، إلا أنها لا تملك إجابة واضحة لهذا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فوز الفهد تصدم متابعيها بسعر ساعتها.. وتكشف عن موقف يتعلق بزفاف دانة الطويرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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