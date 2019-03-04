أحلام تحيي أولى حفلاتها في السعودية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام أوّل حفل جماهيري لها في المملكة العربية السعودية خلال شهر آذار/مارس الجاري.
ومن المقرر أن تلتقي نجمة الخليج الأولى الجمهور ومحبّيها في السعودية يوم 21 الشهر بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.
وستقدّم أحلام خلال الحفل باقة من أروع أغاني أرشيفها الفني، حيث كانت قد طلبت من الجمهور مساعدتها في اختيار الأغنيات التي يرغبون سماعها في السهرة المنتظرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل يندرج ضمن سلسلة حفلات ستحييها أحلام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.
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