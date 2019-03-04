راغب علامة يواعد الجمهور في أضخم حفلات أوروبا

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلين غنائيين كبيرين خلال الأسابيع المقبلة في أوروبا وتحديدًا بين السويد وألمانيا.

وفي التفاصيل تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم راغب، في واحدة من أضخم حفلات السويد، وذلك يوم الثلاثين من شهر آذار مارس الحالي.

وفي السادس من شهر نيسان/أبريل المقبل يلتقي راغب الجمهور والجاليات العربية في ألمانيا وتحديدًا في العاصمة برلين في فندق تيتانيك الشهير.

ومن المقرر أن يقدّم راغب علامة خلال الحفلين باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.