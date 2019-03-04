إيرادات خيالية لفيلم "رامى مالك" .. وهذه شروط الصين لعرضه؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أكدت مجلة فوبس العالمية أن فيلم Bohemian Rhapsody حقق إيرادات تخطت الـ868 مليون دولار أمريكي حول العالم، وذلك في الوقت الذي بلغت ميزانيته 53 مليون دولار أمريكي فقط.

هو فيلم سيرة ذاتية عن فرقة الروك البريطانية كوين. ويتبع حياة المغني فريدي ميركوري من إنضمامه للفرقة في عام 1970 إلى أدائهم في حفل لايف إيد على استاد ويمبلي في 1985



ويقوم الممثل رامى مالك بتجسيد دور فريدى ميركورى، المعروف بشذوذه ، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

ويشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.

وقد حصل الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل "رامي مالك" وجائزة الغولدن غلوب لأفضل فيلم دراما،وجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل - فيلم دراما "رامي مالك" جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج "جون أوتمان"وجائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي"جون وارهرست".

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وعلى جانب متصل وافقت السلطات الصينية على طرح الفليم فى البلاد بعد الموافقة على حذف مشاهد بطل الفيلم رامى مالك "المثليه"

فالحكومة الصينية انتقائية بصرامة لما يستطيع المواطنون الوصول إليه فيما يتعلق بالثقافة الشعبية التي تولد في الغرب. وقد حافظ الحزب الحاكم على الرقابة على جميع وسائل الإعلام القادرة على الوصول إلى جمهور واسع يشمل التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والسينما والمسرح وألعاب الفيديو والأدب والإنترنت وغيرها.

وفقا لتقرير في موقع hollywoodreporter.com ، ستتم إزالة المشاهد التي يقتبس فيها رامي الشخصيات الذكورية الأخرى ومشاهد المخدرات قبل أن يفتح الفيلم لإصدار مسرحي محدود في الصين.