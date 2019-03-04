خاص بالفيديو- فادي اندراوس يطلق جديده باحتفالية ضخمة وبصراحة يعود بهذا التقرير



تغطية – الخليج 365: تحت عنوان “العودة -The Return”، احيا الفنان فادي اندراوس حفلاً ضخماً مع فرقته الموسيقيّة في مجمّع الـ Raw في ضبيه، مساء الاحد، تاريخ 3 آذار/مارس الحالي، بحضور حشد كبير من محبيه.

تخلّل السهرة عدّة مفاجآت منها اطلاق فادي أغنيته الجديدة “عم نلتقي” مباشرةً ضمن الحفل مع فيديو كليبها الذي هو من إخراج فادي حداد.

كما أطلق “اندراوس” أيضاً خطّاً خاصّاً به بالأزياء تحت عنوان “محارب” The Fighter Collection استوحاها من قصّته التي رواها منذ شهرين عبر فيديو على يوتيوب والتي كشفت عن محاربته ومناضلته في الظرف الصحّي الذي مرّ به خلال عمليّة القلب المفتوح في ربيع الماضي.

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وعرض “اندراوس” اثنين من المعاطف من خط الأزياء الخاص به سيعود ريعهما الى جمعيتي HeartBeat و SIDC (جمعية العناية الصحيّة).

موقع “الخليج 365” كان حاضراً في الحفل وعاد بهذا التقرير المصور الذي يتضمن مقابلة مع فادي اندراوس الذي تحدث عن تجربته الصحية وحياته ما بعد عملية القلب المفتوح. ايضاً مقابلة مع المخرج فادي حداد الذي تحدث عن أجواء تصوير الكليب، اضافة الى مقابلات أخرى وأجواء الحفلة.