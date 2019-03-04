داود الشريان.. مطالبات بمعاقبته قانونيًا بعد إيقافه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ داود الشريان، قد أصبح المطلوب الأوّل لدى المغرّدين السعوديّين، فبعد إيقاف برنامجه مساء أمس، من الجهات المسؤولة، وما قابل ذلك من مطالبات شعبية كبيرة، وبلوغ ذلك للترند على مدار اليومين الماضيين، إلّا أنّه، وبعد إيقاف البرنامج، ما زال هناك مطالبات أخرى تتضمّن معاقبته قانونيًا، لتجاوزاته للنظام المعمول به في البلد، مُطالبين بعض الجهات المسؤولة، بالتدخّل، وإنزال العقوبات بحقّه.

يُذكر، أنّ برنامج داود، قد ناقش جملة من المواضيع الاجتماعية الحسّاسة، التي لم ترقَ للمجتمع السعوديّ، كان أبرزها هروب الفتيات والأحياء العشوائية، وتطرّقها إلى المخدرات، كما تحدّث عن الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، وكان من المفترض مناقشة "إيقاف الخدمات" في الحلقة، التي كان من المفترض بثّها أمس. إلّا أنّ قرار الإيقاف، قد الغى كلّ مايتعلّق بالبرنامج.