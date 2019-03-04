متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهتْ الفنانة المصرية، نيرمين ماهر، نصيحة مهمّة لكلّ للفتيات، لإنقاص وزنهنّ، والحفاظ على رشاقتهنّ، موضّحة، أنّ الفتاة يمكنها أنْ تأكل كلّ ما تحبّه، ولكنْ، لا تفرّط فيه، لأنّ القليل من كلّ شيء، أفضل من الامتناع عن أكل أنواع معيّنة من الطّعام.
وقالت نيرمين لـ"فوشيا"، خلال مشاركتها كعضو لجنة تحكيم، في مسابقة "ميس إليجنت مصر 2019"، إنّها ستطلّ على جمهورها في رمضان 2019، من خلال مسلسل يحمل اسم "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، ونخبة كبيرة من نجوم الكوميديا.
وأضافتْ، أنّ المسلسل من نوعيّة المسلسلات الكوميديّة، وستقدّم فيه شخصيّة كوميديّة، مختلفة عن أدوارها السّابقة، متمنّية أنْ ينال إعجاب الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر نيرمين ماهر للفتيات: سيبكم من الدايت وكلو اللي انتوا عايزينو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.