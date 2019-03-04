نيرمين ماهر للفتيات: سيبكم من الدايت وكلو اللي انتوا عايزينو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهتْ الفنانة المصرية، نيرمين ماهر، نصيحة مهمّة لكلّ للفتيات، لإنقاص وزنهنّ، والحفاظ على رشاقتهنّ، موضّحة، أنّ الفتاة يمكنها أنْ تأكل كلّ ما تحبّه، ولكنْ، لا تفرّط فيه، لأنّ القليل من كلّ شيء، أفضل من الامتناع عن أكل أنواع معيّنة من الطّعام.

وقالت نيرمين لـ"فوشيا"، خلال مشاركتها كعضو لجنة تحكيم، في مسابقة "ميس إليجنت مصر 2019"، إنّها ستطلّ على جمهورها في رمضان 2019، من خلال مسلسل يحمل اسم "فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع، ونخبة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأضافتْ، أنّ المسلسل من نوعيّة المسلسلات الكوميديّة، وستقدّم فيه شخصيّة كوميديّة، مختلفة عن أدوارها السّابقة، متمنّية أنْ ينال إعجاب الجمهور.