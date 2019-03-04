التونسية أماني السويسي تُطلّق أغنيتها الجديدة "بعشقك"

أطلقت الفنانة التونسية "أماني السويسي" أغنيتها الجديدة "بعشقك"، وهي من كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، ومن توزيع عمر إسماعيل.

وتواصل "أماني" حاليًا، التحضير لطرح مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية، والتونسية، والخليجية، تعاملت خلالها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي.

وكان آخر عمل صدر للفنانة التونسية، كليب أغنيتها التي حملت عنوان، "صوت النسور" ، كهدية منها لدعم المنتخب التونسي في كأس العالم، الذي نظم الصيف الماضي في روسيا.

يُذكر أنّ الأغنية، من كلمات وألحان وتوزيع حسان القسنطيني، حيث قامت أماني بتصوير الأغنية في شوارع تونس على طريقة "الفيديو كليب".

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