أمير كرارة يواصل تصوير "كلبش 3" في الحزام الأخضر

يستأنف النجم أمير كرارة تصوير مشاهده في مسلسل "كلبش3" الذي ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، في منطقة الحزام الأخضر وجمعته المشاهد بالفنانة يسرا اللوزي وباقي فريق العمل ويستمر التصوير في نفس الديكور لمدة يومين وينتقل بعدها كرارة لديكور اخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

وفي نفس السياق يكثف مخرج العمل بيتر ميمي التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى بوقت كاف، وكان فريق العمل قد أنهى تصوير عدة مشاهد في لبنان، بمصاحبة ممثلين من لبنان ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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