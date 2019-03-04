يسرا اللوزي تواصل تصوير مشاهدها في "كلبش3"

تستكمل الفنانة يسرا اللوزي تصوير مشاهدها في مسلسل "كلبش3" في منطقة الحزام الأخضر ويستمر التصوير فيها لمدة يومين , حيث تصور مشاهد تجمعها مع بطل العمل أمير كرارة .

ويكثف مخرج العمل بيتر ميمي التصوير خلال الأيام المقبلة، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى ، وكان فريق العمل قد أنهى تصوير مشاهد عدة فى لبنان.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين.

قد يهمك أيضًا :

Advertisements

يسرا اللوزي تُثير الجدل بفيديو مُترجم بـ"لغة الإشارة" عبر "إنستغرام"

يسرا اللوزي تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل في أنفها