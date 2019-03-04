شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يمازج محمد امام:"انتظروا فيديو استعدادتى لمواجهة مو إمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على الرد على إشادة كل من الفنان صلاح عبد الله و الفنان سليمان عيد بمظهره وشكله الرياضى الذى يطل به على جمهوره فى مسلسله الجديد " هوجان".

وكتب صلاح عبد الله، قائلا:" انتظروا الفيديو الخاص باستعدادتى لهوجان لمواجهة مو إمام"، ليرد عليه نجل الزعيم قائلا " حبيبى عم صلاح عبد الله".



رد محمد إمام على صلاح عبد الله

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كما كتب سليمان عيد له قائلا: " نجم مجتهد ونجاحه مش من فراغ وان شاء الله مسلسل هوجان من اقوى المسلسلات السنه دي ويشرفني وجودي في المسلسل"، من جانبه رد عليه إمام قائلا: " صديقى النجم سليمان عيد".



رد محمد إمام على سليمان عيد

ويقدم محمد إمام فى عمله الجديد شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

ومسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.