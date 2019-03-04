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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ الدوزى يحتفل بأغنيته الجديدة فى برشلونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربي عبد الحفيظ الدوزى لتدشين جولته الغنائية الأوروبية الجديدة انطلاقًا من إسبانيا، عبر حفل غنائي ساهر على مسرح أرض المعارض في قلب مدينة برشلونة، وذلك في تمام الثامنة مساء الأحد 24 مارس.
وتأتي هذه الحفلة فى مستهل أولى محطات جولة الدوزى الغنائية فى قلب القارة العجوز، وتعقب انتهائه مؤخرًا من تسجيل أجدد أغانيه المنفردة، والتى يتعاون خلالها مع الموزع الموسيقى المغربى جلال الحمداوى، بعد عملهما سويًا فى أغنية "آمر"، التى صدرت فى صيف العام الماضى، واحتفل بها الدوزى بدخوله السوق المصرى آنذاك بأولى زياراته لللقاهرة لإطلاقها من مصر، وحققت حتى الآن 69 مليون مشاهدة، ويعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة 3 أشهر عن آخر أغانيه "مليت" التى جمعته لأول مرة مع المطربة اللبنانية يارا.
الدوزي مع جلال الحمداوي خلال تسجيل الأغنية
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