شكرا لقرائتكم خبر عن بر الوالدين فرض.. ذا روك يفاجأ والده بمنزل بعد هدية والدته فى الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يثبت نجم المصارعة السابق وهوليود الحالى داوين جونسون أو ذا روك كما هو محبب لجمهوره مناداته حرصه الدائم على اسعاد والديه فى كل لحظة بعدما أصبح أحد أهم أثرياء العالم بفضل شعبيته الكبيرة وأفلامه التى تحقق أعلى الإيرادات مما جعل المنتجين يتسابقوا على التوقيع معه بأى أجر يريده.



داوين جونسون داوين جونسون

ذا روك أعلن مؤخراً عبر انستجرام مفاجأته لوالده حين أكد خلال فيديو يتحدث فيه إلى معجبيه بأنه يشعر بسعادة غامرة بعدما اتصل بوالده مؤخراً وأعلن له عن نيته فى شراء شقة لها بأى منطقة يرغب فى العيش فيها كأقل شيء يفعله له، وهو الأمر الذى وافق والده عليه ليعرب ذا روك عن سعادته للغاية إثر إسعاده لوالده.

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ذا روك

هدية نجم هوليود ومحترف المصارعة السابق لوالده لم تكن الأولي حيث قام بأعياد الكريسماس الماضية بمفاجأة والدته بهدية لا تقل ثمناً عن ذلك عبر منحه إياها منزلا أيضاً، وعلق على الأمر بعدها بتأكيده على أنه دوماً ما تسكع بصحبتها فى شقق صغيرة من ولاية إلى أخرى، وبالتالى كان لابد عليه أن يمنحها ما تستحقه، ويبدو أن إنفصالها عن والده منذ خمس سنوات دفع ذا روك إسعاد والده بنفس الطريقة أيضاً.