شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody يحقق إيرادات تضاهي ميزانيته 16 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم رامي مالك Bohemian Rhapsody إيرادات تضاهي ميزانيته 16 مرة، حيث حقق الفيلم إيرادات تخطت الـ868 مليون دولار أمريكي حول العالم، وذلك في الوقت الذي بلغت ميزانيته 52 مليون دولار أمريكي فقط.

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، المعروف بشذوذه - وفريق Queen ، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

Advertisements

ويشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.