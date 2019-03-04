شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody يحقق إيرادات تضاهي ميزانيته 16 مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم رامي مالك Bohemian Rhapsody إيرادات تضاهي ميزانيته 16 مرة، حيث حقق الفيلم إيرادات تخطت الـ868 مليون دولار أمريكي حول العالم، وذلك في الوقت الذي بلغت ميزانيته 52 مليون دولار أمريكي فقط.
الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، المعروف بشذوذه - وفريق Queen ، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.
ويشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody يحقق إيرادات تضاهي ميزانيته 16 مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.